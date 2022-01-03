Девять детей госпитализировали в Омске после купания в бассейне

Прокуратура Омской области проводит проверку по факту массового отравления парами хлора в одном из бассейнов Омска. Как сообщила пресс-служба ведомства, всего пострадали девять несовершеннолетних.

Дети посетили бассейн второго января, на следующий день их госпитализировали.

«Прокуратурой Кировского округа г. Омска организована проверка по информации медицинского учреждения о госпитализации в ночное время девяти несовершеннолетних с подозрением на отравление парами хлора после посещения 2 января текущего года одного из спортивно-оздоровительных центров в г. Омске. На место происшествия с целью координации действий правоохранительных органов по установлению всех обстоятельств произошедшего выехал прокурор Кировского округа г. Омска Дмитрий Назаров», — сообщает областная прокуратура.

ТАСС уточнил, что инцидент произошел в спортивно-оздоровительном комплексе. Состояние трех пациентов расценивается как средней тяжести, еще шести — легкой степени тяжести.

Часть поступивших детей будет выписана третьего января, остальные покинут стены больницы до пятого января. Еще одна женщина осталась на амбулаторном лечении.

Будет проведена прокурорская проверка, которая даст оценку соответствия оказываемых организацией услуг установленным требованиям, в том числе санитарно-эпидемиологическим.

Ранее пять детей отравились хлоркой в казанском аквапарке «Ривьера».