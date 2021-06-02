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    02 июня 2021, 18:05

    Купание в бассейне закончилось комой для жителя Омска

    Редакция сайта 360°

    Плавающий в бассейне житель Омска неожиданно впал в кому. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

    Утром 30 мая 46-летний мужчина пришел поплавать. Находившиеся в тот момент в бассейне люди увидели, что мужчина неожиданно потерял сознание и пошел ко дну. Они вытащили его из воды и вызвали скорую.

    Пострадавшему оказали помощь в БСМП № 1. Согласно врачебному диагнозу, у мужчины произошел отек легких и головного мозга. Сейчас он находится в коме в реанимации.

    Инцидентом занялась полиция.