Купание в бассейне закончилось комой для жителя Омска

Плавающий в бассейне житель Омска неожиданно впал в кому. Об этом сообщил сайт gorod55.ru.

Утром 30 мая 46-летний мужчина пришел поплавать. Находившиеся в тот момент в бассейне люди увидели, что мужчина неожиданно потерял сознание и пошел ко дну. Они вытащили его из воды и вызвали скорую.

Пострадавшему оказали помощь в БСМП № 1. Согласно врачебному диагнозу, у мужчины произошел отек легких и головного мозга. Сейчас он находится в коме в реанимации.

Инцидентом занялась полиция.