06 декабря 2020, 21:20
Кульбит скорой на проспекте Мира в Москве попал на видео
Появилось видео аварии с участием машины скорой помощи в Москве. На кадрах видно, как машину заносит после столкновения, она движется боком и заваливается.
ДТП произошло под эстакадой на проспекте Мира, напротив дома № 109. Машина скорой столкнулась с Lexus RX. В результате медицинская помощь потребовалась двум женщинам-фельдшерам. Очевидец аварии рассказал «360«, что «одна девушка несильно пострадала», вторая получила рассечение, у нее была кровопотеря.
В Сети ранее появилось видео с места происшествия, когда скорая уже лежала на боку. Расстояние между столкнувшимися машинами составляло около 200 метров. У Lexus, судя по кадрам, был незначительно поврежден бампер.
Позднее машины убрали с проезжей части.