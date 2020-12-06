Кульбит скорой на проспекте Мира в Москве попал на видео

Появилось видео аварии с участием машины скорой помощи в Москве. На кадрах видно, как машину заносит после столкновения, она движется боком и заваливается.

ДТП произошло под эстакадой на проспекте Мира, напротив дома № 109. Машина скорой столкнулась с Lexus RX. В результате медицинская помощь потребовалась двум женщинам-фельдшерам. Очевидец аварии рассказал «360«, что «одна девушка несильно пострадала», вторая получила рассечение, у нее была кровопотеря.

В Сети ранее появилось видео с места происшествия, когда скорая уже лежала на боку. Расстояние между столкнувшимися машинами составляло около 200 метров. У Lexus, судя по кадрам, был незначительно поврежден бампер.

Позднее машины убрали с проезжей части.