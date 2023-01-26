Происшествия 26 января 2023, 18:56 Куклу вуду обнаружили в сквере Авиаторов в Батайске

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Жительница Батайска обнаружила куклу вуду в сквере Авиаторов. Ритуальный предмет был привязан к дереву. Об этом сообщил сайт rostovgazeta.ru со ссылкой на социальные сети женщины.

Женщина обратила внимание на тот факт, что к кукле была приделана фотография человека. По ее словам, вуду заметили дети. Они попытались сбить ее палкой, однако не смогли достать.

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Пользователи в комментариях написали, что находка является неудачной шуткой неизвестного. Некоторые из пользователей призвали женщину не верить в магию.