08 апреля 2023, 07:55
Кухня грузинского ресторана загорелась в Москве — источник
Источник «360»: кухня ресторана загорелась в Москве
Кухня ресторана загорелась в Москве по адресу улица Нежинская, 5б, сообщил источник «360». По этому адресу находится грузинский ресторан «Чичико».
Уточняется, что ресторан расположен на втором этаже отдельного здания. Тех, кто был внутри, эвакуировали. От здания идет серый дым.
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Подробности происшествия выясняются.UPD: по данным пресс-службы столичного ГУ МЧС, людей внутри не было. Огонь распространился на четыре квадратных метра. Его потушили в 07:42, происшествие обошлось без пострадавших.
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