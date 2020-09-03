«Куда им деться»: Добровинский отреагировал на признание вины Ефремовым

Адвокат семьи Сергея Захарова, который погиб в аварии с Михаилом Ефремовым, Александр Добровинский прокомментировал признание актером своей вины в ходе судебного заседания.

В Пресненском суде Москвы начались прения по делу о смертельном ДТП с участием артиста, в рамках которых он признал свою вину. Прежде в ходе разбирательств он заявлял, что ничего не помнит и поэтому не может согласиться со своей причастностью к аварии.

Добровинский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» подчеркнул, что не может предугадать ход сегодняшних прений. По его словам, все, что говорит защита Ефремова, является вторичным.

«Есть каскад доказательств вины. Куда им деться», — пояснил юрист.

Он заявил, что слова актера не вызывают удовлетворения, так как его «приперли к стенке».

ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Согласно материалам следствия, он сель за своей иномарки руль в нетрезвом состоянии и выехал на встречную полосу. Автомобиль артиста столкнулся с грузовиком. Получивший тяжелые травмы водитель фургона скончался в больнице.