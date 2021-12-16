В Славянском районе Краснодарского края 17-летний подросток напал на инспектора по делам несовершеннолетних в полицейском участке. Юноша пытался задушить женщину, а после ударил ее об стену. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Что именно спровоцировало подростка на проявление агрессии, неизвестно. По некоторым данным, он состоит на учете у психиатра. Теперь в ситуации предстоит разобраться сотрудникам правоохранительных органов, написал «Царьград».

Инспектора по делам несовершеннолетних увезли в медучреждение. Медики диагностировали у нее ушибы мягких тканей шеи и головы.