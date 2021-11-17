Кубанские следователи раскрыли убийство 25-летней давности

Краснодарские следователи задержали подозреваемого в убийстве, произошедшем 25 лет назад. Все это время мужчина скрывался в Москве под чужим именем, сообщил «Царьград».

8 июля 1996 года в Краснодаре обнаружили тело молодого мужчины с четырьмя огнестрельными ранениями. Следователи определили подозреваемого — знакомого убитого, с которым у того был конфликт. Однако подозреваемому удалось скрыться.

Спустя 25 лет мужчину нашли в Москве, где он жил под чужим именем. Подозреваемый дал признательные показания, сообщили в СК.