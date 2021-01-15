15 января 2021, 16:47
Кубанская школьница после ссоры с родителями подожгла дом
В Краснодарском крае местная десятиклассница едва не убила своих родителей, устроив в доме пожар. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС.
После ссоры с матерью и отчимом школьница подожгла облитую бензином тряпку и оставили ее в прихожей. Когда начался пожар, родители были в спальне, а девочка отправилась к подруге.
В результате никто не пострадал. Нанесенный ущерб составил 500 тысяч рублей. Десятиклассницу поместили в психоневрологический диспансер на время расследования. Возбуждено уголовное дело.