Кубанская школьница после ссоры с родителями подожгла дом

После ссоры с матерью и отчимом школьница подожгла облитую бензином тряпку и оставили ее в прихожей. Когда начался пожар, родители были в спальне, а девочка отправилась к подруге.

В результате никто не пострадал. Нанесенный ущерб составил 500 тысяч рублей. Десятиклассницу поместили в психоневрологический диспансер на время расследования. Возбуждено уголовное дело.