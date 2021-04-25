Кубанец случайно подстрелил сына

Житель кубанской станицы чистил дома охотничье ружье и случайно выстрелил в дверь, за которой находился его сын. Он получил дробовое ранение. Пострадавшему оказана медицинская помощь, было назначено амбулаторное лечение. Расследованием случившегося занимаются компетентные органы.

Об этом РИА «Новости» сообщили в ГУМВД по Краснодарскому краю.

«Двадцать второго апреля около 20.00 в станице Некрасовской Усть-Лабинского района во время чистки охотничьего ружья 55-летний мужчина по неосторожности произвел выстрел в сторону закрытой межкомнатной двери. В результате выстрела его 32-летний сын получил огнестрельное дробовое ранение», — говорится в сообщении.

В больницу Читы с огнестрельным ранением ноги 23 апреля поступила 9-детняя девочка. В ранении ребенка заподозрили 39-летнего жителя Нерчинска, который после задержания признался в преступлении.