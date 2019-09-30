Кубанец с криком «Я сейчас кого-нибудь съем» ранил себя ножовкой в школе

На Кубани мужчина ворвался в кабинет начальной школы с ножовкой и ранил себя. Его задержали и отправили в лечебное учреждение.

Как сообщили в краснодарском управлении Следственного комитета, 33-летний мужчина проник в школу в Имеретинской станице утром 30 сентября. Около 08:00 он зашел в кабинет и ударил себя ножовкой в шею.

«После произошедшего мужчина был задержан сотрудниками правоохранительных органов, прибывшими на место, и доставлен в лечебное учреждение, где ему оказана медицинская помощь. В результате происшествия школьники и сотрудники учебного учреждения не пострадали», — рассказали следователи.

Источник фото: Следственный комитет

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После происшествия Следственный комитет организовал проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

«Кубань 24» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщила, что в момент нападения в кабинете шел урок, там находились дети. Перед тем, как нанести удар, мужчина якобы закричал: «Я сейчас кого-нибудь съем».