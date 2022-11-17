Эксклюзив 17 ноября 2022, 17:00 «Кто знает, что в семье творилось». Жителя Одинцово заподозрили в жестоком убийстве матери Соседи рассказали о подозреваемом в жестоком убийстве матери в Одинцово

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Жителя Одинцова заподозрили в хладнокровном убийстве 61-летней матери. По версии следствия, 42-летний мужчина перерезал ей горло. При этом соседи семьи в беседе с «360» охарактеризовали подозреваемого как «адекватного человека».

«Он нормальный человек, адекватный, ничего плохого не скажешь. Соседи о нем всегда были хорошего мнения, но что творилось там внутри в семье, никто не знает», — отметила одна жильцов дома.

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Она добавила, что в день убийства женщина была пьяна, «еще там был ребенок, говорят, они вместе жили».

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Другая соседка призналась, что происшествие практически прошло мимо нее, поскольку она работала и была занята. И тоже указала на то, что подозреваемый — «нормальный мужчина», и семья у него «нормальная».

Судя по видео, оказавшемся в распоряжении «360», к дому, где случилось убийство, приехало много полицейских.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве (часть 1 статья 105 УК РФ), сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области.

Все случилось накануне.

«Установлено, что подозреваемый нанес своей матери колото-резаное ранение в области шеи. В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

Уточняется, что правоохранителей вызвали родственники, которые знали, что мужчина пошел к матери «в неадекватном состоянии». Приехав, силовики обнаружили тело пенсионерки. Подозреваемого задержали. В ближайшее время ему предъявят обвинение, и следствие будет ходатайствовать об избрании меры пресечения.

Следователи назначили медицинскую, молекулярно-генетическую и амбулаторную судебные экспертизы, планируется также психолого-психиатрическая. Проводятся допросы