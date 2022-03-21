Крытая автостоянка загорелась в Норильске

В понедельник, 21 марта, произошел пожар на автостоянке, расположенной на улице Нансена в Норильске. Внутри находился КамАЗ, а также два автобуса. Об этом написали «Известия».

«По прибытии на место, по внешним признакам выделяется густой черный дым. Со слов водителя (очевидца) в ангаре автостоянки находятся два автобуса и один автомобиль КамАЗ», — рассказали в пресс-службе местного МЧС.

На месте ЧП работали девять спасателей и две спецмашины. Возгорание было ликвидировано на площади 900 квадратных метров. Пострадавших в пожаре нет.