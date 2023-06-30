Происшествия 30 июня 2023, 19:10 Крышу разорвало, людей подбросило в воздух. Момент взрыва резервуара «Елховнефти» в Татарстане засняли камеры Mash: момент взрыва резервуара «Елховнефти» в Татарстане попал на видео Pxhere

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На территории нефтегазодобывающего управления «Елховнефть» в селе Старое Маврино в Татарстане взорвался один из резервуаров. Погибли мужчина и женщина, занимавшиеся его очисткой. Видео момента происшествия опубликовал Telegram-канал Mash.

По предварительным данным, причиной взрыва могло быть попадание в резервуар кислорода. Начался пожар, но пожарным удалось его локализовать. На ролике, появившемся в Сети, видно, что крышу резервуара разорвало, а людей подбросило в воздух.

После гибели двух рабочих на предприятии «Елховнефть» Следователи возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Скончавшимся было 47 и 36 лет. В Следкоме России уточнили, что они исследовали резервуар для повторного заполнения нефтяными продуктами.

Ранее крупный пожар произошел на территории химзавода «Бальзам» в Нижнем Новгороде. Вспыхнули фура и несколько гаражей, в небо поднялся столб густого черного дыма. Прокуратура Нижегородской области сообщила о возбуждении уголовного дела.