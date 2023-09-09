Происшествия 09 сентября 2023, 16:40 Крышу дома в белгородском селе Сподарюшино пробило в результате обстрела ВСУ Губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Сподарюшино в Белгородской области губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

Читать 360tv в

Село Сподарюшино в Грайворонском округе Белгородской области попало под обстрел ВСУ. Раненых нет, повреждения получили два частных домовладения. Об этом рассказал в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков / Telegram

В одном частном доме пробило крышу, выбило окна, посекло забор. Во втором домовладении пострадал только забор. Комиссия по обследованию и оценке ущерба работает на месте.

Реклама

Ранее ВСУ обстреляли окраины села Староселье Краснояружского района Белгородской области. Никто не пострадал, однако оказалась повреждена линия электропередачи и абоненты из села Теребрено остались без света. Последствия обстрела принялись ликвидировать сотрудники аварийных служб.