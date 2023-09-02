Происшествия 02 сентября 2023, 13:51 Крышу дома-интерната в Донецке пробило выпущенным ВСУ снарядом Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в дом-интернат в Донецке РИА «Новости»

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В Донецке один из выпущенных ВСУ снарядов угодил в школу-интернат. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

«Произошло прямое попадание в крышу учебного корпуса школы-интерната № 3», — уточнил он.

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Украинские боевики, добавил Кулемзин, начали обстреливать Петровский район Донецка. Местных жителей он призвал к осторожности: воздушная атака на столицу ДНР со стороны ВСУ до сих пор не прекратилась.

Позже мэр Донецка добавил, что в результате обстрела ранения получил мужчина . А в поселке городского типа Александровка на остановке общественного транспорта пострадала женщина.

По данным представительства ДНР в СЦКК, ВСУ обстреляли Донецк снарядами калибра 155 миллиметров. Огонь они открыли со стороны населенных пунктов Галицыновка, Кураховка и Максимильяновка.

Накануне город тоже был под огнем ВСУ. В результате обстрела пострадали 16 человек.