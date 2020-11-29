29 ноября 2020, 07:54
Крыши двух пятиэтажек в Химках загорелись на площади 500 квадратных метров
В Химках загорелись крыши двух жилых пятиэтажек, которые стоят рядом друг с другом. Из домов эвакуировали 100 человек. Пожарные уже потушили огонь, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Московской области.
Спасатели получили сообщение о задымлении в жилых пятиэтажках на улицах Первомайской и Маяковской в 03:58. Загорелась кровля на стыке двух домов, которые стоят рядом. Из зданий эвакуировали 100 человек.
В 05:40 пожарные остановили распространение огня, а спустя 23 минуты потушили его. Общая площадь пожара составила 500 квадратных метров.
Эвакуированных жильцов разместили в школе № 4. По предварительным данным, во время ЧП никто не пострадал. Информации о причинах пожара пока нет.