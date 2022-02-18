Три человека, работавших без страховки, сорвались с крыши дома в Подольске

В Подольске во время очистки кровли дома от снега и наледи три человека, работавших без страховки, сорвались вниз. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

По данным ГЖИ, сотрудники, которые работали без страховочного оборудования, являются подрядчиками УК МУП «СЕЗ». В результате падения два человека скончались, один пострадавший попал в реанимацию.

«18 февраля в городском округе Подольск, Климовск, Ленина, д. 9, в ходе проведения работ по очистке кровли от снега и наледи подрядчики УК МУП „СЕЗ“ сорвались с кровли во время схода снега с крыши. Работы производились без страховочного оборудования, все трое одновременно находились на кровле, что является грубым нарушением правил техники безопасности при очистке кровли. Все трое находились на одном пласте наледи. Два человека скончались, один находится в реанимации», — говорится в комментарии Госжилинспекции.

Проверку по факту случившегося начала подольская городская прокуратура. По информации ведомства, снег и лед рабочие счищали с крыши многоквартирного дома на улице Ленина в городе Климовске городского округа Подольск.

Сотрудники проверят соблюдение требований законодательства об охране труда и техники безопасности. После проверки при необходимости примут меры прокурорского реагирования.