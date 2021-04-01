Крыша жилой пятиэтажки сгорела в Чувашии

В Чувашии, в городе Канаш, ночью 1 апреля сгорела кровля жилого пятиэтажного здания. Из здания эвакуировали 170 жильцов.

Огонь растянулся на 800 квадратных метров. Все 170 жильцов на время тушения подара и устранения последствий размещены в пункте временного размещения в местной школе, сообщили «360» в пресс-службе регионального МЧС.

«Эвакуировали 170 человек, в том числе 15 детей. Они будут размещены в пункте временного размещения в школе № 3», — сказали в ведомстве.

Сообщение о пожаре в дежурную часть МЧС поступило в 03:27. Жители сообщили, что горит кровля многоквартирного жилого дома.

Открытое горение пожарные ликвидировали через два часа. Пострадавших и погибших нет. Сейчас идет разборка конструкций. Причины пожара устанавливаются.