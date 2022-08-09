09 августа 2022, 23:19
Крыша жилого дома загорелась на западе Москвы
Возгорание произошло на крыше жилого дома на западе Москвы
Возгорание произошло на крыше пятиэтажного дома, расположенного по адресу улица Инициативная, 16, сообщил источник «360».
Информация о пожаре появилась вечером 9 августа. В ГУ МЧС России по Москве корреспонденту «360» подтвердили данные о возгорании на кровле крыши, его площадь составила один квадратный метр. На данный момент огонь ликвидирован. Обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.