Крыша жилого дома загорелась на западе Москвы

Возгорание произошло на крыше пятиэтажного дома, расположенного по адресу улица Инициативная, 16, сообщил источник «360».

Информация о пожаре появилась вечером 9 августа. В ГУ МЧС России по Москве корреспонденту «360» подтвердили данные о возгорании на кровле крыши, его площадь составила один квадратный метр. На данный момент огонь ликвидирован. Обошлось без пострадавших, добавили в ведомстве.