Крыша жилого дома рухнула из-за неубранного снега в Нижегородской области

В городе Лысково Нижегородской области ветхая крыша жилого дома рухнула из-за скопившегося снега.

Как сообщает newsnn.ru, местные власти не хотят признавать здание аварийным. Хотя восьмиквартирный дом на улице Урицкого в 2017 году серьезно пострадал от огня. После пожара большинство жильцов уехало, за исключением одной семьи.

Теперь она живет без газа, воды и отопления. А теперь еще и упала крыша, и люди вынуждены спать в одежде и спасаться от холода при помощи обогревателей.

В администрации говорят, что таких денег, чтобы привести здание в порядок, в местной казне нет. А статус аварийного можно присвоить только через суд. Но пока непонятно, когда будет принято такое решение.