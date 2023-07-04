04 июля 2023, 14:05
Крыша здания загорелась в центре Москвы
Кровля административного здания загорелась в Столешниковом переулке в центре Москвы
Кровля административного здания загорелась в центре Москвы. Об этом сообщил источник «360».
По данным источника, пожар произошел в Столешниковом переулке, дом 7, строение 2. Площадь возгорания составила около 100 квадратных метров.
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Людей в здании нет. Переулок временно перекрыли.
Ранее двухэтажный гараж загорелся в Новой Москве после сообщений о БПЛА.
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Москва 2023
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