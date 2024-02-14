Эксклюзив 14 февраля 2024, 21:50 Крыша здания рухнула на припаркованные машины в Барнауле Жительница Барнаула чудом выжила после падения крыши здания на автомобиль

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В Барнауле слетевшая крыша офисного здания рухнула на припаркованные автомобили, в один из которых за миг до этого села женщина. Она чудом осталась жива. В распоряжении «360» оказалось видео обрушения крыши.

На кадрах видно, как женщина подошла к припаркованной машине и села на водительское место. Вдруг на автомобиль рухнула крыша здания, падали камни. Женщина чудом выжила. Спустя время она выбралась с другой стороны машины, где дверь осталась целой.

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В результате падения крыши пострадали и другие припаркованные автомобили. На площадке перед зданием валялись и куски кирпичей, и обломки кирпичной кладки.

Неизвестно пока, кто еще мог пострадать в результате произошедшего.

Ранее керамическая плитка обрушилась на ученицу пятого класса, когда девочка находилась в помещении санузла школы в Нефтекамске. ЧП произошло в конце января.