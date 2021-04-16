Крыша загоревшегося в Москве склада рухнула. Видео

Пожар на московском складе распространился на площади порядка 700 квадратных метров. Крыша трехэтажного здания частично рухнула, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.

«Огонь принял открытую форму горения. <...> В результате пожара произошло частичное обрушение кровли», — уточнили в ведомстве.

Администрация склада на Шарикоподшипниковской улице заявила, что людей в здании нет. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают пожарно-спасательные подразделения.

Источник фото: РИА «Новости»

Предварительно установлено, что на складе загорелись электрокабели. Пожар вспыхнул на втором этаже.