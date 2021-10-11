Крыша заброшенного здания загорелась на Ленинградском проспекте в Москве

Пожар на крыше заброшенного здания произошел на Ленинградском проспекте. Информацию о ЧП подтвердили «360» в региональном ГУ МЧС.

В ведомстве опровергли информацию о том, что пожар возник на крыше арены ЦСКА.

«Здание предназначалось под снос. Произошло возгорание на площади три квадратных метра. Его потушили до прибытия подразделений. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в пресс-службе.

По данным источника «360», пожар возник на крыше четырехэтажного здания, расположенного по адресу: дом, 39, строение 9, по Ленинградскому проспекту. Возгорание кровельного покрытия произошло в результате демонтажных работ. Площадь составила 12 квадратных метров.