11 октября 2021, 16:16
Крыша заброшенного здания загорелась на Ленинградском проспекте в Москве
МЧС: пожар на на Ленинградском проспекте возник не на крыше арены ЦСКА, а в заброшенном доме
Пожар на крыше заброшенного здания произошел на Ленинградском проспекте. Информацию о ЧП подтвердили «360» в региональном ГУ МЧС.
В ведомстве опровергли информацию о том, что пожар возник на крыше арены ЦСКА.
«Здание предназначалось под снос. Произошло возгорание на площади три квадратных метра. Его потушили до прибытия подразделений. Сведения о пострадавших не поступали», — сообщили в пресс-службе.
По данным источника «360», пожар возник на крыше четырехэтажного здания, расположенного по адресу: дом, 39, строение 9, по Ленинградскому проспекту. Возгорание кровельного покрытия произошло в результате демонтажных работ. Площадь составила 12 квадратных метров.