Крыша заброшенного коровника в Кашире рухнула на двух подростков. Один мальчик погиб

Двое подростков выбрали местом для своих игр заброшенный коровник в деревне Кокино городского округа Кашира. В минувшее воскресенье, во время очередной игры на мальчиков упало бетонное перекрытие. С множественными травмами школьников госпитализировали в больницу.

Об этом сообщила пресс-служба подмосковного главка СК. Один из пострадавших подростков получил серьезные травмы. Врачи спасти его не смогли и школьник скончался. По факту смерти ребенка следователи начали проверку. В настоящий момент проводятся мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия. По итогам проверки следователи примут решение о возбуждении уголовного дела.