21 февраля 2022, 09:32
Крыша у здания колледжа частично обрушилась в Башкирии
Крыша у здания колледжа частично обрушилась в Нефтекамске
Двускатная кровля студенческого общежития в Нефтекамске частично обрушилась. При этом никто не погиб и не пострадал, заявили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.
ЧП произошло в общежитии Нефтекамского педагогического колледжа в 09:30 по местному времени (07:30 по московскому времени), написала «Российская газета».
У здания, которое находится на улице Ленина, обрушилась двухскатная кровля из профнастила общежития. Площадь поврежденной поверхности — 210 квадратных метров. Потолки при этом не пострадали. Из здания эвакуировали 40 человек, добавил «Интерфакс».
Причины и обстоятельства случившегося уточняются.