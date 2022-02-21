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    21 февраля 2022, 09:32

    Крыша у здания колледжа частично обрушилась в Башкирии

    Крыша у здания колледжа частично обрушилась в Нефтекамске

    Наза Салех Захи

    Двускатная кровля студенческого общежития в Нефтекамске частично обрушилась. При этом никто не погиб и не пострадал, заявили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.

    ЧП произошло в общежитии Нефтекамского педагогического колледжа в 09:30 по местному времени (07:30 по московскому времени), написала «Российская газета».

    У здания, которое находится на улице Ленина, обрушилась двухскатная кровля из профнастила общежития. Площадь поврежденной поверхности — 210 квадратных метров. Потолки при этом не пострадали. Из здания эвакуировали 40 человек, добавил «Интерфакс».

    Причины и обстоятельства случившегося уточняются.