Крыша у здания колледжа частично обрушилась в Башкирии

Двускатная кровля студенческого общежития в Нефтекамске частично обрушилась. При этом никто не погиб и не пострадал, заявили в пресс-службе управления МЧС по Башкирии.

ЧП произошло в общежитии Нефтекамского педагогического колледжа в 09:30 по местному времени (07:30 по московскому времени), написала «Российская газета».

У здания, которое находится на улице Ленина, обрушилась двухскатная кровля из профнастила общежития. Площадь поврежденной поверхности — 210 квадратных метров. Потолки при этом не пострадали. Из здания эвакуировали 40 человек, добавил «Интерфакс».

Причины и обстоятельства случившегося уточняются.