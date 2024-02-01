Происшествия 01 февраля 2024, 10:51 Крыша ЦУМа загорелась в Буйнакске МЧС Дагестана: в Буйнакске загорелась кровля здания ЦУМа

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В Буйнакске загорелась крыша Центрального универсального магазина. К тушению привлекли 41 пожарного, сообщило МЧС Дагестана.

Возгорание произошло днем 1 февраля. Загорелась кровля двухэтажного здания ЦУМа, огонь распространился на площади 500 квадратных метров. В тушении задействовали 41 специалиста и 10 единиц техники.

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Пресс-служба сообщила, что группировку сил решили нарастить. Дополнительные пожарно-спасательные подразделения выехали из Буйнакска, Кизилюрта и близлежащих сел.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

Очевидцы рассказали в соцсетях, что пожар начался в ЦУМе и торговом центре «Корона». Открытый огонь охватил крышу, в окнах треснули стекла.

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