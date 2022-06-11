Крыша трамвая загорелась в центре Москвы

Крыша трамвая загорелась на Каланчевской улице в Москве, сообщил источник «360». Пострадавших при происшествии нет.

Возгорание, по данным источника «360», охватило площадь четыре квадратных метра.

Все произошло около 19:30, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

«В результате повреждения пантографа произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 13», — указано в сообщении.

Водитель оперативно среагировал на произошедшее, остановил трамвай и высадил всех пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал, отмечено в сообщении.

«Предварительные причины — повреждение контактной сети или пантографа вагона», — указано в сообщении дептранса. Там также отмечено, что информация уточняется. По маршрутам трамвая запустили компенсационные автобусы.

Сейчас движение трамваев по Каланчевской улице восстановлено, добавлено в сообщении.