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    11 июня 2022, 20:38

    Крыша трамвая загорелась в центре Москвы

    При задымлении крыши трамвая на Каланчевской улице в Москве пострадавших нет

    Алла Морген, Валерия Шафирко, Евгения Бардонова

    Крыша трамвая загорелась на Каланчевской улице в Москве, сообщил источник «360». Пострадавших при происшествии нет.

    Возгорание, по данным источника «360», охватило площадь четыре квадратных метра.

    Все произошло около 19:30, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

    «В результате повреждения пантографа произошло задымление на крыше трамвая, следовавшего по маршруту № 13», — указано в сообщении.

    Водитель оперативно среагировал на произошедшее, остановил трамвай и высадил всех пассажиров. В результате случившегося никто не пострадал, отмечено в сообщении.

    «Предварительные причины — повреждение контактной сети или пантографа вагона», — указано в сообщении дептранса. Там также отмечено, что информация уточняется. По маршрутам трамвая запустили компенсационные автобусы.

    Сейчас движение трамваев по Каланчевской улице восстановлено, добавлено в сообщении.