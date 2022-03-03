Крыша трамвая загорелась в Казани

В Казани обледенение контактной сети привело к возгоранию пластиковых элементов на крыше трамвая.

Как сообщает inkazan.ru, возле остановки «Колхозный рынок» обледенела контактная сеть, и когда здесь оказался трамвай, искры, попавшие на пластиковые элементы его крыши, привели к возгоранию.

Водитель вызвал пожарных, но своими силами успел потушить пламя.

В результате инцидента никто не пострадал. Движение трамваев по этой ветке восстановлено. Состояние вагона изучают в депо.