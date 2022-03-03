03 марта 2022, 18:35
Крыша трамвая загорелась в Казани
В Казани обледенение контактной сети привело к возгоранию пластиковых элементов на крыше трамвая.
Как сообщает inkazan.ru, возле остановки «Колхозный рынок» обледенела контактная сеть, и когда здесь оказался трамвай, искры, попавшие на пластиковые элементы его крыши, привели к возгоранию.
Водитель вызвал пожарных, но своими силами успел потушить пламя.
В результате инцидента никто не пострадал. Движение трамваев по этой ветке восстановлено. Состояние вагона изучают в депо.