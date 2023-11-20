Происшествия 20 ноября 2023, 18:03 Крыша торгового центра загорелась в Тюмени МЧС: пожар на крыше в ТЦ «Клен» в Тюмени полностью ликвидировали МЧС России по Тюменской области

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Возгорание произошло в торговом центре «Клен», расположенном на улице Розы Трениной в Тюмени, вечером 20 ноября. Огонь заметили на крыше здания, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

«Прибывшие на место вызова пожарно-спасательные подразделения оперативно локализовали распространение огня на кровле здания торгового центра», — отметили в ведомстве.

Благодаря оперативным действиям сотрудников МЧС России пожар успешно ликвидировали. Огонь не успел перекинуться на торговые помещения. Никто не пострадал.

МЧС России по Тюменской области

Сейчас идет разбор пострадавшей кровли. Причина происшествия устанавливается.

Ранее пожарные потушили открытое горение в торговом центре «Гвоздь» в Улан-Удэ. Огонь распространился на 22 тысячах «квадратов». На месте ЧП работали 164 человека и 48 единиц техники.