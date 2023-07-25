Происшествия 25 июля 2023, 13:48 Крыша стадиона «Олимпийский» загорелась в Донецке после обстрела ВСУ ВСУ обстреляли Киевский район Донецка, загорелся РСК «Олимпийский» РИА «Новости»

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В Киевском районе Донецка после очередного обстрела Вооруженных сил Украины начался пожар. Загорелась крыша регионального спортивного комплекса «Олимпийский», сообщил в своем Telegram-канале глава городской администрации Алексей Кулемзин.

«В результате обстрела Киевского района горит крыша в РСК „Олимпийский“», — написал он.

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ВСУ 25 июля обстреливали Киевский район 17 раз, выпустив более 50 снарядов калибра 155 миллиметра, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации прекращения огня. В 11:50 Киевский и Куйбышевский районы атаковали четырьмя ракетами из реактивной системы залпового огня.

После полудня атаки возобновили. Военкор ВГТРК Андрей Руденко сообщил о прилетах в центре города возле стадиона «Олимпийский». Алексей Кулемзин уточнил, что снаряды попали в дома и машины на улице Розы Люксембург, повредили фасад и окна магазина на проспекте Панфилова, посекли троллейбусы в депо.