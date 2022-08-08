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    08 августа 2022, 23:36

    Крыша склада в Ленобласти обрушилась из-за мощного пожара

    ГУ МЧС: в Мурино загорелся склад на 1500 «квадратах»

    Александра Ломейко

    В Ленинградской области произошел крупный пожар на складе. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. Открытое горение уже удалось ликвидировать, сообщили в ГУ МЧС.

    Пламя охватило ангар в городе Мурино. Его кровля рухнула. По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 45 человек и 11 единиц техники.

    Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту случившегося, уточнили в пресс-службе ведомства.

    Видео с полыхающим складом появилось в Сети. Очевидцы сняли объятый огнем ангар, от которого поднимался столб дыма.