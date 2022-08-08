Крыша склада в Ленобласти обрушилась из-за мощного пожара

В Ленинградской области произошел крупный пожар на складе. Огонь охватил площадь в 1500 квадратных метров. Открытое горение уже удалось ликвидировать, сообщили в ГУ МЧС.

Пламя охватило ангар в городе Мурино. Его кровля рухнула. По предварительным данным, никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 45 человек и 11 единиц техники.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил организовать проверку по факту случившегося, уточнили в пресс-службе ведомства.

Видео с полыхающим складом появилось в Сети. Очевидцы сняли объятый огнем ангар, от которого поднимался столб дыма.