15 декабря 2023, 10:57
Крыша производственного здания рухнула в Тульской области
РИА «Новости»: крыша производственного здания обрушилась под Тулой
В Тульской области обвалилась крыша производственного здания. Предварительно, кровля не выдержала тяжести снега. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на источник в экстренных службах.
«В городе Донской в здании по производству товаров народного потребления из-за нагрузки снега рухнула кровля», — указал собеседник агентства.
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Крыша рухнула на площади восемь тысяч квадратных метров. По данным источника, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
Москву и области накрыл циклон «Ваня». Столичный регион засыпало снегом. В ночь на пятницу, 15 декабря, в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, установлен рекорд по высоте снежного покрова, который держался 104 года — с 1919 года. Тогда зафиксировали 32 сантиметра. В пятницу на ВДНХ отметили 38 сантиметров снежного покрова, а метеостанция МГУ показала 49 сантиметров.
Дептранс Москвы предупредил горожан о возможных пробках вечером. Заторы на дорогах столицы могут составить девять баллов.
Обрушения
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