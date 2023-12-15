Происшествия 15 декабря 2023, 10:57 Крыша производственного здания рухнула в Тульской области РИА «Новости»: крыша производственного здания обрушилась под Тулой РИА «Новости»

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В Тульской области обвалилась крыша производственного здания. Предварительно, кровля не выдержала тяжести снега. Об этом сообщило РИА «Новости»со ссылкой на источник в экстренных службах.

«В городе Донской в здании по производству товаров народного потребления из-за нагрузки снега рухнула кровля», — указал собеседник агентства.

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Крыша рухнула на площади восемь тысяч квадратных метров. По данным источника, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.

Москву и области накрыл циклон «Ваня». Столичный регион засыпало снегом. В ночь на пятницу, 15 декабря, в Москве выпала пятая часть месячной нормы осадков. Как сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, установлен рекорд по высоте снежного покрова, который держался 104 года — с 1919 года. Тогда зафиксировали 32 сантиметра. В пятницу на ВДНХ отметили 38 сантиметров снежного покрова, а метеостанция МГУ показала 49 сантиметров.

Дептранс Москвы предупредил горожан о возможных пробках вечером. Заторы на дорогах столицы могут составить девять баллов.