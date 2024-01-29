Происшествия 29 января 2024, 07:26 Крыша производственно-складского здания сгорела на Урале МЧС: в Свердловской области ликвидировали пожар в цехе на площади 800 кв. м

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В городе Арамиле потушили огонь в производственно-складском здании. Сгорела кровля на площади 800 квадратных метров. Кадры с места возгорания показало МЧС Свердловской области.

Крупный пожар произошел ночью 29 января на улице Гарнизонной. Загорелась кровля производственно-складского корпуса, площадь возгорания достигла 800 квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек.

Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС Пресс-служба МЧС

К тушению привлекли 44 пожарных и 15 единиц спецтехники, работу осложнило сильное задымление. В 06:54 (04:54 по московскому времени) объявили о локализации пожара, в 08:59 (06:59 по московскому времени) — о ликвидации открытого огня. Специалисты занялись разборкой и проливкой сгоревших конструкций.

Другой пожар произошел в трехкомнатной квартире на юго-западе Москвы. Загорелись вещи и мебель, жильцы пытались спастись через окно.