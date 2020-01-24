Крыша предприятия под Кемеровом рухнула из-за снега. Фото

Крыша вагоносборочного цеха частично рухнула на предприятии под Кемеровом. Травмы получил один человек, все остальные успели выйти на улицу.

«Произошло частичное обрушение кровли цеха. Предварительно, все люди, которые там находились, эвакуировались. Один человек получил травмы», — рассказали «360» в пресс-службе МЧС.

Источник «Интерфакса» уточнил, что крыша рухнула под тяжестью снега. Пострадавший рабочий в итоге оказался в больнице. Всего в момент происшествия в здании было более 20 человек.

Сейчас на месте происшествия работают спасатели.

Фотографии цеха появились в соцсетях. На снимках полуобрушенное здание, видна одна из завалившихся стен.

Источник фото: vk.com/prokopievsk