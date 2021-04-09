Крыша пятиэтажки загорелась в Воронеже на 350 «квадратах». Видео

В Воронеже начался пожар в пятиэтажном жилом доме. Огонь охватил крышу здания и распространился на площади в 350 квадратных метров. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Информация о возгорании в доме 27 по улице Еремеева поступила в 21:40 9 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области.

Прибывшие на место пожарные обнаружили, что горит кровля пятиэтажки. Самостоятельно из здания вышли 177 человек. Спасатели эвакуировали трех маломобильных жителей — двух женщин и мужчину.

«По предварительным данным, погибших и пострадавших нет, площадь пожара составляет 350 квадратных метров. Идет тушение», — добавили в ведомстве.

К борьбе с огнем привлекли 12 единиц техники и 40 человек. К дому направили два автобуса от администрации Коминтерновского района — для обогрева эвакуированных.

В Магнитогорске брошенный с балкона окурок стал причиной пожара. Огонь уничтожил одну из комнат в квартире вместе с мебелью. Никто не пострадал.