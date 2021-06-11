Крыша пятиэтажки загорелась в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске загорелась крыша пятиэтажного жилого здания на Проспекте Мира. Спасатели пытаются потушить пожар.

«Первый пожарный расчет прибыл через две минуты после начала пожара. К моменту прибытия первого пожарного подразделения наблюдалось горение крыши на площади 800 квадратных метров. Пожарные приступили к эвакуации людей и тушению пожара. Погибших и пострадавших нет. В тушении задействовано 40 сотрудников и 13 единиц техники МЧС России», — сообщили в МЧС.

Очевидцы сообщили sakhalin.info, что крыша здания провалилась, а обломки летят на проезжую часть.

На месте происшествия находится руководитель агентства ГО и ЧС Сахалинской области Анна Михеева. Также на пожар выехал зампред регионального правительства Владимир Сидоренко. Он приехал по поручению губернатора.