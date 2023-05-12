Крыша павильона загорелась в Санкт-Петербурге

Пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга на Шлиссельбургском проспекте. Там загорелись деревянная обрешетка и утеплитель кровли павильона. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.