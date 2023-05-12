12 мая 2023, 22:27
Крыша павильона загорелась в Санкт-Петербурге
Пожар произошел в Невском районе Санкт-Петербурга на Шлиссельбургском проспекте. Там загорелись деревянная обрешетка и утеплитель кровли павильона. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по городу.
Возгорание зафиксировали вечером 12 мая. Огонь охватил площадь в 50 квадратных метров. Пожару присвоили ранг 1-БИС. К тушению привлекли 34 человека личного состава и семь единиц спецтехники.
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