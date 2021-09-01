Крыша онкологической больницы загорелась в Москве

Крыша одной из онкологических клиник загорелась в Москве. На место отправились пожарные, сообщил «360» информированный источник.

По словам собеседника, крыша загорелась у онкологической больницы на Загородном шоссе. Тушить огонь отправили пожарных, которые в пути следования видели открытое горение.

Когда специалисты прибыли к больнице, открытого горения уже не было. Само здание сейчас находится на реконструкции. Все причины и обстоятельства пожара пока выясняют.