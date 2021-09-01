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    01 сентября 2021, 23:45

    Крыша онкологической больницы загорелась в Москве

    Алла Морген, Дарья Бунякова

    Крыша одной из онкологических клиник загорелась в Москве. На место отправились пожарные, сообщил «360» информированный источник.

    Крыша онкологической больницы загорелась в Москве

    По словам собеседника, крыша загорелась у онкологической больницы на Загородном шоссе. Тушить огонь отправили пожарных, которые в пути следования видели открытое горение.

    Когда специалисты прибыли к больнице, открытого горения уже не было. Само здание сейчас находится на реконструкции. Все причины и обстоятельства пожара пока выясняют.