30 января 2024, 11:51
Крыша одного из цехов обвалилась на территории завода в Электростали
Появилось видео после обрушения крыши одного из цехов завода в Электростали
Крыша модельного цеха обрушилась на территории Электростальского завода тяжелого машиностроения. Информация о ЧП появилась днем 30 января в местном паблике и нескольких Telegram-каналах.
Предприятие расположено в городе Электросталь на Красной улице. «360» обратился за комментарием в региональный главк МЧС, все обстоятельства происшествия уточняются.
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