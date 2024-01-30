Происшествия 30 января 2024, 11:51 Крыша одного из цехов обвалилась на территории завода в Электростали Появилось видео после обрушения крыши одного из цехов завода в Электростали

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Крыша модельного цеха обрушилась на территории Электростальского завода тяжелого машиностроения. Информация о ЧП появилась днем 30 января в местном паблике и нескольких Telegram-каналах.

Предприятие расположено в городе Электросталь на Красной улице. «360» обратился за комментарием в региональный главк МЧС, все обстоятельства происшествия уточняются.