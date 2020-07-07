Крыша НИИ загорелась в Москве

Крыша института биоорганической химии в Москве загорелась, сообщил «360» источник в экстренных службах города.

ЧП произошло в здании по адресу Миклухо-Маклая, 16/10.

«С крыши идет густой черный дым и открытое горение кровли. На место выехало 20 расчетов», — сообщил источник.

В МЧС по Москве подтвердили, что произошло возгорание на крыше здания.

«Наши подразделения прибыли. Пока идет разведка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Данных о площади возгорания и пострадавших пока нет.

Источник видео: Telegram

UPD: Сведений о пострадавших не поступало. Открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров.