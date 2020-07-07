07 июля 2020, 23:24
Крыша НИИ загорелась в Москве
Крыша института биоорганической химии в Москве загорелась, сообщил «360» источник в экстренных службах города.
ЧП произошло в здании по адресу Миклухо-Маклая, 16/10.
«С крыши идет густой черный дым и открытое горение кровли. На место выехало 20 расчетов», — сообщил источник.
В МЧС по Москве подтвердили, что произошло возгорание на крыше здания.
«Наши подразделения прибыли. Пока идет разведка», — сообщили в пресс-службе ведомства.
Данных о площади возгорания и пострадавших пока нет.
Источник видео: Telegram
UPD: Сведений о пострадавших не поступало. Открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров.