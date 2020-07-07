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    07 июля 2020, 23:24

    Крыша НИИ загорелась в Москве

    Алла Морген, Наталья Жуковская, Татьяна Майорова

    Крыша института биоорганической химии в Москве загорелась, сообщил «360» источник в экстренных службах города.
    Крыша НИИ загорелась в Москве

    ЧП произошло в здании по адресу Миклухо-Маклая, 16/10.

    «С крыши идет густой черный дым и открытое горение кровли. На место выехало 20 расчетов», — сообщил источник.

    В МЧС по Москве подтвердили, что произошло возгорание на крыше здания.

    «Наши подразделения прибыли. Пока идет разведка», — сообщили в пресс-службе ведомства.

    Данных о площади возгорания и пострадавших пока нет.

    Источник видео: Telegram

    UPD: Сведений о пострадавших не поступало. Открытое горение ликвидировано на площади 10 квадратных метров.