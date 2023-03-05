Происшествия 05 марта 2023, 03:21 Крыша недостроенной жилой высотки загорелась в Иркутске Пожар на опалубке недостроенного многоэтажного дома произошел в Иркутске

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Пожар произошел на крыше недостроенного жилого дома в Иркутске. Происшествие случилось в многоэтажке по улице Байкальской, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На момент прибытия пожарных горели строительные леса на 16 этаже здания. По имеющейся информации, причиной возгорания мог стать прогрев бетона.

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«Из-за постоянной угрозы обрушения строительных конструкций пожарные не могли подняться наверх и приступить к тушению, а для установки специальной высотной техники, которая подает воду наверх, не предусмотрена площадка». — говорится в сообщении.

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В итоге сотрудникам МЧС пришлось вручную разбирать завалы стройматериала и металлических конструкций, чтобы установить подъемники.

Сейчас производится проливка строительной опалубки на верхних этажах высотки. На месте происшествия работают семь единиц техники и 20 человек. Причина возгорания устанавливается.

Накануне в Москве ликвидировали пожар на складе с пластиковыми и деревянными декорациями. Возгорание в помещении произошло второй раз за сутки.