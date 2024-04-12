Эксклюзив 12 апреля 2024, 10:29 Крыша многоэтажки загорелась в Перми Крупный пожар произошел в многоэтажном доме в Перми

Читать 360tv в

Утром 12 апреля крупный пожар произошел в многоэтажном доме, расположенном на улице Чердынской, 38 в Перми. На место происшествия прибыли расчеты пожарных.

По предварительной информации, на крыше дома производились ремонтные работы. Рабочие заявили, что загорелся пеноплекс, но потушить возгорание своими силами не смогли.

Реклама

На видео черные клубы дыма поднимаются в небо. В районе Чердынской звучат сирены автомобилей экстренных служб. Информация об эвакуации жильцов дома не поступала.

Накануне в столичном районе Гольяново произошел пожар. На балконе многоэтажки загорелась бумага, брошенная ребенком. В итоге огонь распространился на весь балкон.