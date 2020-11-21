Крыша льнокомбината в Ивановской области обрушилась из-за пожара

В ночь на субботу на Новописцовском льнокомбинате произошел крупный пожар. В результате обвалилась крыша предприятия. Информации о пострадавших не поступало. Из здания были эвакуированы 25 человек.

Возгорание произошло в поселке Новописцово, на улице Кооперативной, дом 5, в Ивановской области. Спасатели смогли локализовать возгорание через три часа.

«На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 00:50 наблюдалось горение кровли производственного здания. <...> Произошло частичное обрушение кровли», — сообщила пресс-служба МЧС по региону.

В Сети появились кадры с места происшествия. На них видно, как пламя охватило почти все здание, территория вокруг предприятия покрыта дымом. Огонь распространился на площади 1,5 тысячи квадратных метров. Причина возгорания еще выясняется.

Новописцовский льнокомбинат в Ивановской области считается старейшим текстильным предприятием региона. Он был основан в 1869 году. С 2013 года руководство активно начало модернизацию фабрики.