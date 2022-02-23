23 февраля 2022, 16:01
Крыша катка обрушилась в Удмуртии
Крыша катка обрушилась в Удмуртии
Крыша ледового катка в Удмуртии обрушилась под тяжестью снега. Об этом изданию РИА Новости рассказали в экстренных службах.
«Кровля обрушилась на площади 800 квадратных метров в Якшур-Бодьинском районе Удмуртии, населенном пункте Якшур-Бодья», — уточнил собеседник агентства.
Общая площадь крытого ледового катка — 2400 квадратных метров.
В 2018 году аналогичное ЧП случилось в белорусском Гомеле. Тогда под завалом оказались люди, однако никто не пострадал.
В том же году в подмосковной Истре снег проломил крышу еще строившегося катка. Пострадавших также не оказалось.