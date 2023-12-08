08 декабря 2023, 18:26
Крыша кафе загорелась в центре Нижнего Новгорода
МЧС сообщило об эвакуации 50 человек из горящего кафе в Нижнем Новгороде
Пожар охватил крышу здания кафе в центре Нижнего Новгорода. Кадры с места происшествия опубликовала пресс-служба МЧС России в своем Telegram-канале.
Пожар произошел в двухэтажном здании. С крыши, судя по снятому спасателями видео, поднимался густой дым, пламя заливали с поднятой выдвижной лестницы.
Реклама
В пресс-службе МЧС сообщили, что из горящего здания эвакуировали 50 человек. Данные о погибших и пострадавших не поступали.
К тушению пожара привлекли 47 специалистов и 15 единиц техники.
По данным издания NN.Ru, пожар произошел в кафе «Библиотека», расположенного на Большой Покровской — центральной пешеходной улице города. По информации журналистов, дым распространился практически по всему району.
Пожары
МЧС РФ
Реклама
Реклама