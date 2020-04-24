Крыша кадетского училища загорелась в Кемерове

В Кемерове произошел пожар в строящемся корпусе кадетского училища. Сейчас огонь уже потушили, горела крыша.

«Ликвидировано открытое горение. На месте работает семь единиц техники. Была кровля строящегося здания», — сказали «360» в пресс-службе кемеровского управления МЧС.

На место происшествия выезжал губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Он сообщил в Telegram-канале, что горела кровля у нового строящегося корпуса, где будет общежитие для кадетов.

По словам Цивилева, пожар произошел из-за короткого замыкания. Спасатели прибыли к корпусу через восемь минут после возгорания. Губернатор добавил, что никаких финансовых потерь и задержек в строительстве из-за пожара не будет. Пострадавших нет.

Тем не менее в соцсетях появились фотографии и видео, на которых видно, что дым от пожара в кадетском училище поднимается очень высоко. Его заметили в разных частях города.