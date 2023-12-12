Эксклюзив 12 декабря 2023, 08:50 Крыша и перекрытия обрушились при пожаре в частном доме в Москве Источник «360»: в Москве при пожаре в частном доме обрушилась кровля РИА «Новости»

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В Москве загорелся частный дом. Жильцы самостоятельно смогли выбраться из постройки. Об этом «360» рассказал источник в экстренных службах.

Огонь вспыхнул в частом двухэтажном блочном доме, который находится в садово-некоммерческом товариществе «Ватутинки» в Троицком административном округе Москвы. На место прибыли пожарно-спасательные подразделения и три наряда скорой помощи.

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До их приезда из горящей постройки смогли самостоятельно выбраться пятеро детей и двое взрослых. Их осматривают медики. По данным источника, хозяин дома и два ребенка пострадали. Степень их травм неизвестна. Все жители сгоревшего дома временно находятся у соседей.

Во время пожара рухнула крыша и перекрытия второго этажа. Площадь обрушения составила 99 квадратных метров. Открытое горение ликвидировали. Хозяин дома сообщил, что успел вынести из горящей постройки газовый баллон. Что стало причиной пожара, пока неизвестно.