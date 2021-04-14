Крыша и часть стены обрушились на территории ТЭЦ в Тамбове. Есть пострадавшие

На территории территории теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) в Тамбовской области произошло обрушение крыши и части стены административного здания. Есть пострадавшие.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть МЧС в 04:40, сообщили в ведомстве. На место обрушения чати здания приехали две пожарно-спасательные части. Всего от МЧС последствия ликвидируют 22 человека с помощью восьми единиц техники.

По предварительной информации МЧС, есть пострадавшие. Как сообщил ТАСС со ссылкой на первого вице-губернатора Тамбовской области Олега Иванова, из-под завалов после обрушения извлекли четырех человек, все живы.

По его словам, больше под завали людей нет.